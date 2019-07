Roma, colombiano vestito da donna scippa turista in via del Tritone

Vestito e truccato da donna scippa una turista russa. Un colombiano di 31 anni è stato bloccato dalla polizia subito dopo aver derubato una straniera. Gli agenti hanno notato in via del Tritone una donna vestita con una tuta nera da jogging che osservava vari gruppi di turisti. Dopo pochi istanti, l'hanno vista avvicinarsi con un gesto fulmineo alle spalle di una turista russa e strapparle dal collo una catenina in oro. La ladra ha percorso solo pochi metri per poi essere immediatamente bloccata dai poliziotti. La «scippatrice», in realtà, è un ragazzo colombiano, già conosciuto dalle forze dell'ordine per fatti simili, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale. Arrestato è stato condotto nelle aule di piazzale Clodio dove c'è stata la convalida e la contestuale condanna. La catenina è stata restituita alla turista russa negli uffici del commissariato Trevi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA