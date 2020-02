Roma, sulla Tiburtina spuntano dediche e candele «per Sandra»: sparita all'improvviso, uccisa in Romania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sandra, 32 anni, con una bimba di 2 anni ad aspettarla in Romania, a Roma si prostituiva. Una ragazza, dai capelli biondi ma che a volte si tingeva e che cercava i clienti sulla via Tiburtina. Sandra, circa un mese fa, muore proprio in Romania, a Bacau, vicino ad un bosco. Viene trovata dentro un’auto massacrata di coltellate. Ed ecco che la notizia del barbaro omicidio è rimbalzata anche sulla Tiburtina. Sandra ha senz’altro lasciato un bel ricordo e tanti sentimenti anche sulla piazzola dove faceva la vita. Proprio in quel piazzale, vicino allo svincolo per il Gra ci sono fiori, lumini, ceri dedicati a lei.Clienti, passanti, ciclisti, automobilisti, che versano lacrime quando ricordano Sandra. Le sue amiche di strada piangono ma con loro sono molte le persone che si fermano e che le dedicano una preghiera, un saluto. Sandra era il nome romano della donna. Aveva celato la sua vera identità probabilmente per il terrore dell’ambiente che frequentava e che era costretta a frequentare. Il suo vero nome eraed aveva il suo uomo che l’aspettava in Romania con la loro figlia di 2 anni.Lei è partita tempo fa per raggiungerlo. Ma, fra i sospettati del delitto, c’è proprio il compagno di Adriana. Il cadavere, adagiato nel sedile posteriore, è stato trovato nell’auto di lui che nel frattempo non si trova. Sandra era a Roma e cercava sempre di proteggersi dal mestiere che era costretta a fare. Doveva guardarsi da maniaci e violenti. E’ morta, invece, per andare a raggiungere il suo uomo. Intanto, c’è chi la ricorda e si commuove anche a Roma, sulla piazzola di servizio sulla Tiburtina.