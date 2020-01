I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro continuano senza sosta le attività mirate al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere San Basilio. Anche ieri pomeriggio, in via Carlo Farina, nel corso di un blitz antidroga, i Carabinieri del nucleo operativo e quelli della stazione di San Basilio hanno sorpreso due spacciatori mentre cedevano dosi di cocaina e marijuana a quattro giovani acquirenti. In manette, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti un 41enne e un 38enne, entrambi cittadini romani e già noti ai militari per i loro trascorsi negli ambienti della droga. Identificati anche i clienti degli spacciatori, tutti giovani del quartiere, che sono stati segnalati come assuntori. Nelle tasche degli arrestati, i Carabinieri hanno rinvenuto 15 dosi di cocaina e 5 di marijuana, oltre a 160 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

