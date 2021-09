Roma, crolla palazzina a Torre Angela dopo un'esplosione: 4 feriti, si cercano dispersi

Martedì 14 Settembre 2021, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 09:09

Una palazzina è crollata in via Atteone, nel quartiere Torre Angela a Roma. Il crollo è avvenuto in seguito a una forte esplosione avvenuta al quarto e ultimo piano. Le cause probabilmente sono dovute a una fuga di gas che ha innescato un incendio. «Ho acceso una sigaretta ed è scoppiato l'appartamento», ha dichiarato ancora sotto choc ai soccorritori l'inquilino dell'appartamento coinvolto. Si tratta di un italiano, abitava da solo. L'uomo è rimasto ustionato in gran parte del corpo. Sul posto i soccorritori hanno evacuato lo stabile, portando in salvo alcune persone, mentre continuano le ricerche di eventuali dispersi. Al momento si registrano quattro feriti, tutti residenti allo stesso piano del palazzo crollato: un anziano grave è stato trasportato al Sant'Eugenio in codice rosso.

L'incendio è divampato in un edificio privato al civico 136. Sul posto i vigili del fuoco e personale Italgas, mentre gli agenti del VI gruppo Torri della Polizia Locale sono impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nell'interdizione del traffico veicolare così da permettere le operazioni ai mezzi di soccorso.

