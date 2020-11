Roma, in arrivo nuove corsie preferenziali protette

In arrivo a Roma nuove corsie preferenziali protette. Lo ha annunciato la sindaca Raggi su Facebook. «Negli ultimi anni, su diverse strade -ha detto - abbiamo sperimentato la protezione delle corsie preferenziali con muretti o cordoli che rendessero impossibile la pratica incivile della sosta selvaggia di auto o furgoni, soprattutto in centro. Dove è stato fatto ha funzionato. Risultato: sensazione di ordine, sicurezza e decoro. Per questo realizzeremo nuove preferenziali riservate a bus, tram e taxi. E le corsie saranno protette da cordoli in gomma e paletti di ultima generazione, più resistenti agli urti o agli atti di vandalismo. Le nuove corsie - conclude la sindaca - saranno realizzate in piazza della Rovere, via Gioberti e via Delle Terme di Caracalla, mentre le preferenziali già esistenti in via Napoleone III, via Principe Eugenio, via Turati, piazza di Cinecittà e Corso Trieste saranno messe in protezione. Avremo strade più ordinate e sicure, mezzi pubblici più veloci e minori tempi di attesa alle fermate per i passeggeri».

