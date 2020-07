Roma, paura all'ospedale Santo Spirito per un rogo: intervengono i vigili del fuoco

Momenti di tensione all’ospedale Santo Spirito per un incendio. Alle 13.30 è partito un allarme da alcuni dipendenti dell’ospedale di lungotevere in Sassia che segnalavano un rogo al primo piano. Nel giro di pochi minuti sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno raggiunto alcuni uffici. I pompieri si sono trovati davanti molto fumo ed hanno raggiunto un punto della stanza dove si trovava un condizionatore. Proprio l’apparecchio aveva preso fuoco probabilmente per un corto circuito. La viabilità è stata ridotta per fare spazio ai mezzi dei vigili del fuoco. E’ intervenuta anche la polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA