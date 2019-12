Roma, operazione “Natale sicuro”: trecento arresti dal primo dicembre

Natale sicuro

ono 292 le persone arrestate, principalmente per droga, borseggi, furti in esercizi commerciali, rapine, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, dal 1 dicembre, attraverso una maggiore presenza di pattuglie e servizi di controllo sul territorio predisposte per le festività, con l'intento di rafforzare il senso di sicurezza della cittadinanza.

I militari da sempre sono punti di riferimento per la comunità e la loro presenza tra la gente è importante per raccogliere segnalazioni o per fornire informazioni soprattutto alle fasce più deboli come gli anziani. Per questo, in aggiunta alla già operativa task force, ad «alto impatto» voluta dal ministro dell'Interno, pianificata nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 15 novembre scorso, nei quartieri dove maggiore è presente lo spaccio di stupefacenti, il piano «Natale sicuro» vede il rafforzamento della presenza dei carabinieri che sono impegnati sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini impegnati nelle compere prenatalizie e maggiori pattuglie sul territorio che vanno a coprire le zone maggiormente frequentate in occasione delle festività.

