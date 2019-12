Si è accasciato a terra nel parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio in via dell'Umanesimo, all'Eur, morendo davanti alla moglie e al figlio. È successo alle 12,45: per l'uomo, un 77enne italiano, sono stati inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto i poliziotti del commissariato Esposizione.