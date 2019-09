Roma, molestava i turisti nei ristoranti del centro, arrestato 30enne inglese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava una domenica sera tranquilla per i turisti che affollavano i ristornanti di via Cavour, nel quartiere Monti. A disturbare la loro quiete è arrivato un 30enne inglese che, intorno alle 19:30 ha iniziato a sedersi di tavolo in tavolo alzando la voce e insultando gli avventori. Allertati da alcuni di essi, sono dovuti intervenire i poliziotti del I Gruppo «ex Trevi», in servizio di controllo nella zona. All'arrivo delle forze dell'ordine, il 30enne ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo e, dopo aver opposto resistenza ai tentativi di identificazione, ha lanciato delle monetine in senso di disprezzo addosso ad un agente, colpendolo improvvisamente in volto con un pugno. Ora l'uomo dovrà rispondere dei reati di resistenza, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che del rifiuto di fornire le generalità. L'agente ferito, invece, sottoposto alle cure mediche all'ospedale San Giovanni, ha riportato contusioni al volto e alla spalla.