Paziente da 200 chili per il 118 è intrasportabile, arrivano i pompieri che lo calano dalla finestra

Un paziente bisognoso di cure ma che pesa 200 chili. Impossibile per il 118 provvedere. La barella non esce di casa nè può andare sulle scale. Ecco che ci hanno pensato i pompieri con una rischiosa manovra. E' accaduto in via Tardini, a Boccea. Hanno imbracato su una barella il paziente e poi l'hanno portato via legato ad una fune a decine di metri dal suolo assistito da un pompiere speleologo ma anche dall'autoscala da cui veniva manovrata la barella che è stata a volteggiare piano piano fin quando i pompieri non l'hanno messa a terra. A quel punto il paziente è stato messo in un'ambulanza e trasportato in ospedale.

