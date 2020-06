Roma, investita da un'auto mentre attraversa via Prato Cornelio: la donna è grave

Un boato, poi le urla dei passanti e la richiesta d'aiuto al 118. Una donna è stataquesta mattina intorno alle 11 in via Prato Cornelio, all'altezza del civico 126. Trasportata in codice rosso al pronto soccorso del, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Nissan Juke. L'automobilista si è subito fermato dopo l'impatto. Sul posto per i rilievi gli agenti del X gruppo della Polizia Locale.