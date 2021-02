Ha violato "il coprifuoco" che scatta alle 22 in base alle normative per contrastare il Covid-19. A bordo della propria auto è stato fermato a Castel Verde dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli, ma è fuggito via. Una volta fermato, dopo una breve colluttazione i militari sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di un uomo di 56 anni con precedenti: era in possesso di alcune dosi di crack e denaro contante. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i carabinieri hanno quindi posto agli arresti domiciliari l'uomo, in attesa del giudizio di convalida.

