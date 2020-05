Roma, ladro con mascherina e taglierino: un'altra farmacia rapinata

apina fotocopia a quella compiuta il giorno prima, alla stessa ora circa, nella stessa zona in via Avicenna. I sospetti che sia lo stesso rapinatore sono forti. L'unica differenza è l'arma usata per minacciare i dipendenti: ora un taglierino, l'altra volta un grosso cacciavite. La polizia sta esaminando le immagini di videosorveglianza registrate in entrambe le farmacie per capire se si tratta della stessa persona o di un emulatore.

Un'altra farmacia rapinata. Questa volta nel mirino dei malviventi è finito il negozio di piazza della Radio. Un uomo, con una felpa con il cappuccio e mascherina sul volto, ieri pomeriggio intorno alle 17 è entrato nella farmacia e sotto la minaccia di un taglierino si è fatto consegnare 300 euro: questo il bottino con cui il rapinatore è scappato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo che hanno avviato le indagini. Una r