Roma, controlli anti assembramenti nel weekend: zone movida, laghi e litorale

Stretta nell'ultimo weekend di febbraio per contrastare la movida a Roma. A Trastevere la polizia locale si prepara a intervenire per evitare assembramenti. Molte piazze sono già stati chiuse negli ultimi fine settimana e lo continueranno a essere. In particolare non potranno essere raggiunte dal pubblico: la Fontana di Santa Maria in Trastevere e la Scalea del Tamburrino.

APPROFONDIMENTI RIETI Controlli dei carabinieri nel Reatino, quattro persone denunciate ROMA Roma, controlli dei Carabinieri per prevenire gli assembramenti ROMA Dpcm, i controlli delle forze dell'ordine

Le misure scatteranno già da venerdì pomeriggio e prevedono alcuni transennamenti. La polizia interverrà dividendo l'area in due zone. Le misure sono state messe a punto in una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto e in Tavolo Tecnico presieduto dal Questore Carmine Esposito.

Ultimo aggiornamento: 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA