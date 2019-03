Roma, anziata raggirata. Le portano via 40mila euro e la gestione del patrimonio

Sola e senza alcun familiare, ricoverata in ospedale, è stata inddotta ad effettuare bonifici e prelievi in contanti in favore di un uomo che, secondo quanto rivelato dalle indagini, l'aveva raggirata portandole via 40mila euro. Non solo. L'uomo, un 60enne residente a Roma, era riuscito a far sottoscrivere alla donna documenti che gli avrebbero consentito di amministrare tutto il suo patrimonio, nonché a farsi consegnare le chiavi di casa dalla quale, dopo pochi giorni, erano spariti mobili e averi. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Rischia fino a sei anni di reclusione.



Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito il provvedimento cautelare, emesso dal GIP presso il Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti del romano, ritenuto responsabile del reato di circonvenzione di persone incapaci. L’indagine, avviata nel luglio scorso e condotta dai Carabinieri della Stazione di Albano Laziale, ha permesso di accertare che il 60enne aveva abusato dello stato di infermità di un’anziana paziente ricoverata presso l’ospedale di Albano.

