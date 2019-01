Roma, reclutava connazionali e li sfruttava nei campi: arrestato 46enne bengalese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reclutava connazionali per poi sfruttarli nei campi dediti alla coltivazione di prodotti agricoli in provincia di Roma. Per tale ragione, i carabinieri della Compagnia di Colleferro, con la collaborazione dei colleghi del Comando carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino bengalese di 46 anni, in regola con il permesso di soggiorno e con precedenti, perché accusato del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.Il patrimonio informativo dei militari della Stazione di Valmontone, unito alle competenze specifiche degli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, in sintonia con l’ispettorato Territoriale del Lavoro e sotto la regia della Procura della Repubblica di Velletri, è stata posta in essere una certosina attività d’indagine che ha permesso di scoprire come il «caporale», dopo aver reclutato quattro suoi connazionali, dai 24 ai 51 anni e tutti in regola con il permesso di soggiorno e incensurati, li impiegasse su un terreno agricolo affidato in concessione alla società di cui era amministratore di fatto, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno in cui versavano. Le informazioni raccolte hanno permesso di effettuare un’attività ispettiva nella cittadina romana dove in un terreno di 25.000 mq destinato alla coltura di ortaggi misti e di canapa indiana, i militari hanno sequestrato due manufatti fatiscenti, senza pavimentazione, dove i quattro braccianti bengalesi erano costretti ad alloggiare privi di acqua e luce e delle più basilari condizioni d’igiene e sicurezza.Grazie a lunghi appostamenti, di giorno e di notte, ai pedinamenti e a testimoni, i carabinieri hanno dimostrato come, per più di un anno, il «caporale» oltre ad impiegarli in «nero» pagandoli con un corrispettivo in denaro palesemente difforme alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria, violasse le norme in materia di lavoro e sui riposi settimanali, nonché quelle in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro snaturando di fatto il mercato in generale e la concorrenza nel settore. Hanno certificato come i braccianti venivano impiegati infatti per undici ore consecutive al giorno e per sette giorni la settimana senza fruire del previsto riposo settimanale con un corrispettivo di meno di venti euro giornaliere, e non solo. Non venivano sottoposti alla prevista visita medica preventiva di idoneità al lavoro. Le condizioni disumane in cui versavano gli agricoltori sono state ampiamente dimostrate dai carabinieri i quali hanno certificato come gli stessi, nel corso della stagione fredda, si rifugiavano presso il bar limitrofo per potersi «nutrire» di caldo sino alla chiusura dell’esercizio e per rifornirsi di acqua per le prime necessità sia alimentari che igieniche dato che in alternativa erano costretti ad utilizzare quella del torrente adiacente alla «baracca» fatiscente ove vivevano. A tali accertamenti sono seguiti quelli di natura specifica. Nei confronti della società agricola che ometteva di adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei e che ha indebitamente percepito innegabili vantaggi economici, sono stati sequestrati conti correnti per il valore di 73.500 euro. Per il caporale si sono aperte le porte del carcere di Velletri dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.