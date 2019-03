Roma, cinque rapine in un’ora a Tor Carbone: è caccia al ladro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane armato di pistola, venerdì sera, ha messo a segnonell’arco di un’ora. Tutto è accaduto intorno al quartiere di, verso le 19. La prima segnalazione di un individuo armato è stata all’interno di un negozio di. Sono confluite le macchine delle forze dell’ordine ma il bandito aveva già fatto perdere le tracce. E’ riapparso poco dopo in un supermercato di. Gli ostaggi hanno descritto i bandito nell’identico modo di quello descritto dalle vittime della prima rapina. Anche in questo caso, il rapinatore è riuscito a farla franca. Ecco che c’è stato il terzo colpo in una farmacia di via Mantegna. L’uomo armato è arrivato alle casse e ha preso i soldi. Poi è fuggito su uno scooter. In zona è scattata la caccia all’uomo. Gli equipaggi delle forze dell’ordine si sono resi conto, a quel punto, che avevano davanti un rapinatore seriale. Infatti, il ricercato ha fatto irruzione in un esercizio commerciale di piazza dei Navigatori dove ha messo a segno il quarto colpo. Poi, la sua corsa ai soldi è continuata in una tabaccheria di via Eusebio Chini. Dopo il quinto colpo il bandito si è dato alla fuga ed è riuscito a far perdere le tracce. La polizia non brancola nel buio. Sembra che da alcune riprese fatte dalle telecamere dei negozi rapinati siano stati estrapolati alcuni fermi immagine che possono essere utili all’indagine. L’arresto del giovane armato sarebbe questione di ore. Gli inquirenti ipotizzano che il malvivente possa essere un tossicodipendente a caccia dei soldi per la droga. Le sue irruzioni gli hanno fatto avere un bottino comunque esiguo: 700 euro.