Rapinava prostitute, 34enne condannato a tre anni

Rapinava prostitute in località Santa Palomba a Pomezia e, poer questo, un 34enne di Velletri ha rimediato una condanna a tre anni. La sentenza è stata emessa dal al termine delle udienze dibattimentali del tribunale collegiale di Velletri presieduto dal giudice Silvia Artuso.

I fatti risalgono al 2008 quando, secondo l'accusa, l'uomo, con la complicità di altri, ha picchiato e rapinato una prostituta romena dopo averla fatta salire in autp: la donna è stata anche minacciata di stupro.



Alla fine, dopo aver ricevuto circa 70 euro e l’apparecchio telefonico, il gruppo è fuggito lasciando in strada la donna. Le indagini delle forze dell’ordine hanno portato a individuare il solo 34enne che, finito sotto processo, è stato condannato in primo grado a tre anni di carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA