11 Aprile 2021

(Lettura 7 minuti)







Prenotazione del vaccino Covid per i 60 e 61enni nel Lazio. «Da lunedì notte sono aperte le prenotazioni online per gli anni 61 e 60 (ovvero i nati nel 1960 e 1961)». È quanto comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato precisando che oggi è stata superata la soglia di 1 milione e 300 mila somministrazioni. Gi appartenenti a questa fascia d'età potranno prenotare il vaccino anti Covid andando sul portale online di Salute Lazio. Dal 9 aprile scorso sono aperte anche le prenotazioni per i nati nel 1959 e nel 1958 (ovvero chi ha 62 e 63 anni), e dal 7 aprile per i 65 e 64enni (ovvero i nati nel 1956 e 1957).

Vaccino, «Poche dosi, così quarta ondata in autunno è inevitabile»: l'allarme del virologo Ivan Gentile

#Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #11aprile, effettuate 1303742 vaccinazioni. Su salutelazio.it il contatore aggiornato delle vaccinazioni nel Lazio. #SaluteLazio Posted by Salute Lazio on Sunday, 11 April 2021

Prenotare tramite App

Dallo scorso 23 marzo si può prenotare il vaccino tramite l'app Salutelazio scaricabile sia per i sistemi IOS che per quelli Android. Una volta scaricata l'app, sarà chiesta l'autorizzazione per il trattamento dei dati. A quel punto di potrà cliccare su «continua». Qui si possono leggere tutte le indicazioni sulla campagna di vaccinazioni anti Covid, consultare il numero delle prenotazioni e delle vaccinazioni in tempo reale, oltre a prenotare un tampone in un DriveIn. E poi la funzione più cliccata al momento: la prenotazione dei vaccini. Sarà necessario avere il codice fiscale a portata di mano, per inserire i dati le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga, e la tessera sanitaria, di cui bisognerà inserire il numero.

Vaccini, anticipate tutte le prenotazioni per il mese di maggio

Centri vaccinali Covid Roma e Lazio

Sono 120 i punti vaccinali su tutto il territorio del Lazio. Di questi, 35 somministrano Astrazeneca mentre i rimanenti sono di Pfizer e alcuni Moderna. A breve diventeranno hub vaccinali anche l'Auditorium della Tecnica, Cinecittà e Tor Vergata. Sono tutti in fase di allestimento e dovrebbero iniziare prima Tor Vergata e Cinecittà, mentre per l'Auditorium della Tecnica si dovrà attendere l'estate o poco prima.

Centri vaccinali Roma

Centri vaccinali Asl Roma 1

Auditorium: Moderna

Santa Maria della Pietà: Pfizer

Casa della Salute Prati-Trionfale: Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, in via Cassia 600: vaccino Pfizer

Presidio Columbus di Roma, Via Giuseppe Moscati, 31: vaccino Pfizer

Ospedale San Carlo Nancy, via Aurelia 275: vaccino Pfizer

Ospedale Cristo Re – Via delle Calasanziane 25: vaccino Pfizer

IRCCS – IDI – Via Monti di Creta 116: vaccino Pfizer

Ospedale San Giovanni Calibita – Via di Ponte Quattro Capi 39 (Isola Tiberina): vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Tiberia - Via Emilio Praga 37: vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Aurora – Via Mattia Battistini 44: vaccino Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli – Via Cassia 600: vaccino Pfizer

Termini (gestito da Croce Rossa italiana): Astrazeneca

Policlinico Umberto I: vaccino Pfizer e Astrazeneca

Ospedale Sant’Andrea: vaccino Pfizer (piano terra dentro l'ospedale) e Astrazeneca (nelle strutture in prossimità dell'ingresso su via di grottarossa 1035)

Vaccini, quando arrivano? Ritardi anche da Johnson&Johnson: l’Europa accelera ​e l’Italia frena

Centri vaccinali Asl Roma 2



Ospedale Sandro Pertini: Pfizer

Ospedale Sant'Eugenio: Pfizer

Ospedale CTO/Andrea Alesini: Pfizer

Sede della Polizia di Stato di via Magnasco, 60 zona Tor Sapienza: Pfizer

Policlinico Tor Vergata, viale Oxford n.81: Pfizer

Policlinico Casilino (solo estremamente fragili): Pfizer

Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Niccolò Forteguerri, 4: Astrazeneca

Presidio di via Cambellotti (angolo via Balbiani): Astrazeneca

Presidio in via La Spezia 30 - angolo via Monza: Astrazeneca

Presidio in via del Casal de Merode 8: Astrazeneca

Centro vaccinale Eur presso La Nuvola (Viale Europa 189): Astrazeneca

Campus Biomedico: Moderna

Centri vaccinali Asl Roma 3

Ospedale Lazzaro Spallanzani, ​via Portuense 292: Moderna

Punto vaccinale Majorana: Pfizer

Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone: Pfizer

Punto vaccinale Ostia, viale delle Repubbliche Marinare, Lido di Ostia: Pfizer

Presidio sanitario Cardano: Pfizer

Punto vaccinale Fiumicino - lunga sosta, via Antonio Zara, Fiumicino: Astrazeneca

Punto vaccinale Fiumicino - lunga sosta, via Antonio Zara, Fiumicino: Astrazeneca

Lungasosta Fiumicino (gestito da Croce Rossa italiana): AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 4

Ospedale Civitavecchia: Pfizer

Ospedale Bracciano: Pfizer

Fiano Romano centro anziani: Pfizer

Campagnano poliambulatorio: Pfizer

Caserma Cosenz Bracciano: AstraZeneca

Rignano Flaminio: AstraZeneca

Croce Rossa Santa Severa: AstraZeneca

Ex mattatoio di Bracciano per un'agenda di recupero, ovvero si sta vaccinando chi aveva prenotato e doveva avere Astrazeneca nel periodo in cui il vaccino è stato sospeso

Lazio, vaccini agli over 80 anticipati ad aprile: stop a prof e vigili, cambiano gli appuntamenti

Centri vaccinali Asl Roma 5

In tutti i centri vaccinali si somministra Pfizer, in alcuni Astrazeneca.

Tivoli - Palazzo Cianti: Pfizer

Subiaco - ospedale: Pfizer

Casa della salute Palombara Sabina: Pfizer

Mentana - via Reatina snc: Pfizer

Palestrina - Palaverde: Pfizer

Colleferro Scalo - Auditorium Fabbrica della Musica: Pfizer

Valmontone Hospital: AstraZeneca

IHG Guidonia: AstraZeneca

Terme Acquae Albule: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 6

Hub (ospedale dei castelli): Pfizer (dalle 8.30 alle 20.00)

Ospedale di Frascati: Pfizer (dalle 8.00 alle 19.00)

Ospedale Anzio - Nettuno: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Ospedale Paolo Colombo di Velletri: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Dal 29 marzo parte la Casa di Cura INI-Grottaferrata: Pfizer

Ospedale Marino: AstraZeneca (dalle 14.00 alle 18.30)

Casa della Salute Villa Albani, Anzio: AstraZeneca (dalle 16.00 alle 18.30)

Pomezia distretto via Castelli Romani: AstraZeneca (dalle 14.00 alle 18.30)



Centri vaccinali fuori Roma

Centri vaccinali Asl Latina

Aprilia, Via Giustiniano presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Latina, presso Ospedale Santa Maria Goretti: vaccino Pfizer

Latina, Via Vittorio Veneto presso Centro Sociale: vaccino Astrazeneca

Priverno, Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Terracina, presso Ospedale Fiorini: vaccino Astrazeneca

Fondi, presso Ospedale San Giovanni di Dio: vaccino Pfizer

Formia, presso Ospedale Dono Svizzero: vaccino Pfizer

Formia, Via Spaventola presso Amministrazione Provinciale: vaccino Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Frosinone

Frosinone. P.O. Fabrizio Spaziani, via Armando Fabi s.n.c.: vaccino Pfizer

Alatri. P.O. San Benedetto, località Chiappitto: vaccino Pfizer

Sora. P.O. SS. Trinità, località San Marciano: vaccino Pfizer

Anagni. Presidio Sanitario Anagni, via Onorato Capo, 2: : vaccino Astrazeneca

Ceccano. Casa della Salute Ceccano, Borgo Santa Lucia: vaccino Astrazeneca

Cassino. P.O. Santa Scolastica. Via San Pasquale, snc: vaccino Pfizer

Atina. Casa della Salute Atina, via Colle Melfa, 75: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo. Casa della Salute Pontecorvo, via Pasquale del Prete: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo. Casa della Salute Pontecorvo, via S.G. Battista, 1: vaccino Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Rieti

Centro ex Bosi a Rieti: vaccino Pfizer (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Distretto Rieti 1, in via delle Ortensie: vaccino AstraZeneca (tutti i giorni, con orario 11 in poi)

Casa della Salute di Magliano Sabina (RI): vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Distretto Salario Mirtense a Poggio Mirteto: vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Centri vaccinali Asl Viterbo

Ospedale di Belcolle (Viterbo): vaccino Pfizer

Ospedale di Tarquinia: vaccino Pfizer

Ospedale di Acquapendente: vaccino Pfizer

Ospedale di Civita Castellana: vaccino Pfizer

Struttura Sant'Anna di Ronciglione: vaccino Pfizer

Casa della salute di Soriano nel Cimino: vaccino Pfizer

Casa della salute di Bagnoregio: vaccino Pfizer

Poliambulatorio di Bolsena: vaccino Pfizer

Parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo, presso la Sala Mice: vaccino Astrazeneca

Centro commerciale Marcantoni a Civita Castellana: vaccino Astrazeneca

Centro anziani di Tarquinia: vaccino Astrazeneca

Vaccini a scuola, niente dosi a un professore su 3: Ira presidi: «Fermarsi è irresponsabile»

Modulo di consenso informato

Il ministero della Salute ha trasmesso con una nuova Circolare dello scorso 25 marzo l'aggiornamento del modulo di consenso informato alla vaccinazione Covid-19 predisposto da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e l'aggiornamento delle note informative relative ai vaccini Covid-19 AstraZeneca, Moderna e Comirnaty Biontech/Pfizer, predisposte dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa. Il ministero, si legge nella circolare, «conferma che la manifestazione di consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose del vaccino Covid-19 è valida per tutto il ciclo vaccinale e, in occasione della somministrazione della seconda dose, resta necessaria una verifica da parte del personale sanitario preposto alla vaccinazione in merito ad eventuali modificazioni dello stato di salute e/o di patologia intercorse dopo la somministrazione della prima dose».

Nuovo modulo di consenso informato ----> scarica qui