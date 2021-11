Padel Mania, tre giorni di tornei a Roma con i big dello sport che fa impazzire la capitale

E' sempre di più Padel mania, lo sport che sta spopolando in tutta Italia con il più alto tasso di crescita: in soli 2 anni - nonostante la pandemia, il numero dei campi è quadruplicato (da 1.000 nel 2019 a oltre 4.200, oggi) e i giocatori stimati sono circa 500.000. È uno sport che conquista subito le persone, è facile iniziare, ha un incredibile fun factor e grande potere aggregante. “Con Padel Media Communication, prima agenzia di comunicazione e concessionaria specializzata nel Pade trasformiamo il Padel in un nuovo mezzo di comunicazione a 360°. A partire dalla visibilità sui campi di Padel, ai tornei, PRO-AM, alla sponsorizzazione dei campioni e tutte le iniziative che un brand può richiedere per coinvolgere il target bellissimo dei giocatori di Padel. Tutto con un servizio ‘chiavi in mano’”, dichiara Roberta Ceccarelli, ceo di BSG e founder di Padel Media Communication.

“Il Padel, oltre ad essere uno sport, è un fenomeno di moda che rappresenta una nuova grande opportunità di creare valore per i brand che cercano nuovi territori di comunicazione, per essere più rilevanti, dinamici, cool e connessi a un target trend setter” aggiunge Antonella Lanfranco, per anni direttore marketing in multinazionali, oggi consulente marketing e cofounder di PMC. Fanno parte del team PMC Massimo Nardi, co-founder, Stefano De Santis, esperto in ambito fiscale e societario, oltre ad Alessandro Tinti, Campione Italiano nel 2019 nonché tra i giocatori più forti in Italia e Simone Iacovino, talento emergente del Padel italiano.

Oggi domani e il 22 novembre sui campi del Villa Pamphili Padel Club di Roma, avranno inizio i festeggiamenti della BSG per i suoi 30 anni di attività con la I edizione della BSG Padel Cup 2021: oggi (sabato 20) a fronteggiarsi sarà il management della Banca di Credito Cooperativo di Roma mentre domenica 21 sarà la volta dei manager del marketing e delle concessionarie di pubblicità. Lunedì 22, dalle ore 11, sempre al Villa Pamphili Padel Club, scenderanno in campo gli ex campioni sportivi e i giocatori professionisti del Padel italiano. A conclusione della giornata, alle ore 20.30, è prevista una social dinner nella suggestiva cornice di Casina di Macchia Madama.