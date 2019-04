Maxi controlli dei carabinieri a Ostia e Fiumicino: arrestati due rapinatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri hanno arrestato sul litorale due rapinatori durante le festività pasquali e hanno fermato altre due persone. I militari hanno pattugliato il litorale in auto, in moto e a cavallo, anche nelle aree pic-nic della pineta di Castelfusano e nei parchi pubblici. Ieri pomeriggio, è finito in manette un 53enne romeno che aveva rubato vari prodotti all'interno di un supermercato di via Costanzo Casana, nascondendoli nel proprio zaino. Giunto alle casse, il ladro ha incominciato a correre verso l'esterno, dando un violento spintone all'addetta alle vendite, che è caduta a terra. Purtroppo per lui in strada stava transitando una gazzella dei carabinieri che ha subito individuato e arrestato il rapinatore, recuperando e riconsegnando l'intera refurtiva. Il fermato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa dell'udienza di convalida.Un altro rapinatore è stato arrestato a Fiumicino nel tardo pomeriggio di sabato: si tratta di un 40enne del luogo, fermato dai militari della locale stazione. L'uomo si trovava in un supermercato di via Tempio dellaFortuna e, approfittando dell'assenza momentanea della cassiera, allontanatasi con una cliente, non ha esitato ad aprire il cassetto della cassa e ad appropriarsi di tutto l'incasso per poi darsi alla fuga, sferrando fra l'altro unpugno contro un cliente del Bangladesh che aveva tentato di fermarlo. All'esterno dell'esercizio, però, un carabiniere libero dal servizio lo ha bloccato e, assistito dai colleghi di una pattuglia nelle vicinanze, l'ha assicurato alla giustizia. Il rapinatore è stato accompagnato nel carcere di Civitavecchia, mentre il cliente è stato immediatamente curato dei sanitari; il bottino di quasi 2.000 euro in contanti è stato interamente recuperato e restituito al proprietario.