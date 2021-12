Roma, nudo nel vagone della metro A: ma non è lo stesso della fontana di piazza della Repubblica

Nudo nel vagone della Metro A di Roma. È quello che è successo nella Capitale ieri, mercoledì 8 dicembre, sotto gli occhi increduli dei passeggeri che nel giorno dell'Immacolata hanno affollato i mezzi pubblici. A testimoniare l'assurda performance è stato Claudio De Francesco, sindacalista della Uil Trasporti, che ha postato una foto sul suo profilo Facebook. Il ragazzo, ancora non identificato, viaggiava su un vagone della metropolitana in direzione Anagnina completamente nudo. Dalle prime ricostruzioni, alcuni passeggeri avrebbero immediatamente avvisato le forze dell'ordine. Ma all'arrivo della polizia, il giovane avrebbe fatto perdere le sue tracce. Non si sa se si sia spogliato prima di entrare in metro o direttamente dentro il bagone, ma non sembra essere lo stesso che ieri si è tuffato senza vestiti all'interno della fontana delle Naiadi a Piazza della Repubblica.

Il precedente

Stesso giorno, 9,30 circa: a piazza dei Cinquecento, a due passi dalla stazione Termini, semina prima il panico per poi arrampicarsi sulla fontana delle Naiadi. Sotto, interdetti, passanti e turisti che subito riprendono la scenda facendola diventare virale in poche ore. Un uomo senza vestiti, nigeriano, 22 anni, con in testa un cappello rosso, è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Dapprima hanno cercato di convincere l’uomo a scendere dalla fontana, poi si sono dovuti immergere nell’acqua gelida e alla fine sono dovuti intervenire in dieci per tentare di fermare il nigeriano che come una furia continuava a sguazzare nella fontana.