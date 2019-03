Municipio XI, aria di crisi: la consigliera Sappia lascia il M5S, Torelli non ha più la maggioranza

La consigliera M5S, Francesca Sappia, è passata al gruppo misto. Di fatto il presidente pentastellato Torelli perde la maggioranza in consiglio.



In un'intervista a Radio Cusano Campus Sappia ha spiegato di essere uscita dal Movimento perché «ha dimostrato di non rappresentare più quegli ideali per i quali mi ero candidata». Sappia lamenta «le scelte calate dall'alto, la mancanza di ascolto dei consiglieri, l'assenza sul territorio e con i cittadini. Sono rimasta molto delusa. Era arrivato il momento per me di uscire perché non condividevo quasi più niente». L'addio di Sappia arriva nel giorno in cui l'opposizione Pd e molti commercianti manifestano contro la realizzazione della preferenziale sulla Portuense, sostenuta da Torelli e dal Comune. La consigliera aveva votato contro il progetto.



A Roma il M5S ha già perso due municipi per dissidi interni al movimento. Si tratta del III ora guidato da Giovanni Caudo e l'VIII del minisindaco Amedeo Ciaccherri, entrambi del Pd.



L'opposizione a gran voce ha chiesto al minisindaco Torelli di dimettersi. «Anche in municipio XI i grillini abbandonano la nave e il presidente Mario Torelli non ha più la maggioranza per governare - si legge in una nota del gruppo capitolino del Pd - Dopo le vicende dei Municipi VIII e III, continua la diaspora dei pentastellati. Anche Francesca Sappia, consigliera dell'XI Municipio di Roma, lascia il Movimento cinque stelle per approdare nel gruppo Misto, nelle sue motivazioni ha spiegato che il Movimento cinquestelle romano e municipale ha dimostrato di non rappresentare più quegli ideali con i quali hanno vinto le elezioni. Non ci stupiamo affatto di queste affermazioni. La politica del M5s, da quando è in Campidoglio, non ha fatto altro che amministrare a colpi di annunci, finte promesse e guerre per bande, brancolando nel buio, senza una rotta da seguire. Il risultato dopo quasi tre anni è una città senza guida e con tante emergenze».



Nel dibattito è intervenuta anche la senatrice del Pd Monica Cirinnà. «Il M5S sta perdendo pezzi in tutta la città dimostrando tutta la sua capacità ad amministrare - ha dichiarato la senatrice del Pd Monica Cirinnà -. Dopo l'VIII e il III ora è la volta del XI Municipio dove il presidente Mario Torelli non ha più la maggioranza ed è, quindi, impossibilitato a governare. Non è pensabile che si possa restare in questa situazione paradossale e di paralisi. Nel rispetto dei cittadini e delle istituzioni si dimetta e non resti attaccato alla poltrona».



Chiedono le dimissioni di Torelli anche gli esponenti di destra.

Il M5S in Municipio XI perde un altro consigliere, il terzo in 3 anni, arrivando così a 12 su 25, pertanto, l'uscita dal M5S della consigliera Francesca Sappia che ha aderito al gruppo misto sancisce definitivamente che non c'è più una maggioranza. Tale circostanza si era già palesata negli ultimi mesi con la bocciatura di alcuni atti del M5S e l'approvazione di atti presentati dall'opposizione. Questa è la testimonianza di 3 anni di pessima gestione del territorio, ora subito al voto, il Municipio ha bisogno di un governo e non rimanere ostaggio dei numeretti e dei giochini dei 5 Stelle. Invitiamo il Presidente Torelli a prendere atto della situazione a dimettersi, qualora non dovesse avere il coraggio o la dignità per farlo siamo pronti a presentare una mozione di sfiducia con tutti i consiglieri di opposizione

ichiarano in una nota congiunta Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI, Marco Palma Vice Presidente del Consiglio del Municipio XI, Daniele Calzetta Consigliere FI Municipio XI, Federico Rocca Coordinatore Fdi in Municipio XI, Giancarlo Righini Consigliere Regionale di FDI e Andrea De Priamo capogruppo FDI Roma Capitale.

