Zagarolo, trovato morto dentro un pozzo: carabinieri e vigili del fuoco indagano

A Zagarolo subito dopo pranzo intorno alle ore 13.30 circa la Sala Operativa dei pompieri di Roma ha inviato in via Cancellata di Mezzo 82 la squadra Vigili del Fuoco di Palestrina, il nucleo Saf e il personale del nucleo sommozzatori per il recupero di una persona all’interno di un pozzo di raccolta delle acque piovane.

Una volta sul posto, i soccorritori hanno provveduto a calarsi all’interno della cavità ed a recuperare il corpo ormai senza vita di un uomo, italiano, di 71 anni, tramite manovre di soccorso alpino fluviale.

Sono in corso le indagini per ricostruire com'è morto il 71enne, indagano i Carabinieri di Zagarolo e della compagnia di Palestrina. Sul posto anche il personale del 118.