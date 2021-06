Parchi naturali e Ville Storiche di Roma, sabato la mappa in edicola con il Messaggero

All'ombra di boschi di leccio e querce da sughero a villa Ada, immersi nella tranquillità dei quattro giardini segreti di villa Borghese, pronti a tuffarsi nell'avventura del birdwatching alla ricerca del nibbio bruno o del barbagianni nella Riserva Naturale della Marcigliana. A due passi da casa, scoprendo il turismo a km 0 nella città più verde d'Europa, si potrà andare a cavallo, fare trekking o andare in bici in musei all'aria aperta. Sarà Il Messaggero ad accompagnarvi nel viaggio alla scoperta di decine di destinazioni da scegliere per trascorrere un week end immersi nella natura e nella tranquillità dopo mesi di restrizioni. Sabato 19 giugno, in edicola, insieme al Messaggero, sarà abbinata gratuitamente la mappa dell'editore Lozzi "Parchi naturali e Ville Storiche del comune di Roma". Dalla Riserva del litorale romano, alle bellezze del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, fino allo splendido connubio tra archeologia, natura e storia offerto dal complesso costituito dal Parco Regionale dell'Appia Antica, dalla Caffarella e dal Parco degli Acquedotti. Mappa in tasca e via pedalando, ad esempio, tra decine di itinerari che offrono tra l'altro la possibilità di visitare e fare la spesa in aziende agricole del territorio. Sezione speciale, poi, dedicata ai bimbi: sulla cartina infatti vengono indicate le fattorie per un incontro ravvicinato con gli animali. Un appuntamento in edicola da non perdere per riscoprire angoli di natura intatta.