«Fate presto. Stanno svaligiando un negozio». Ladri fermati a piazza Bologna

«Fate presto! Stanno svaligiando un negozio!». E' stata la segnalazione di un cittadino a bloccare il tentato furto in un negozio di telefonia di piazza Bologna. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato due moldavi mentre cercavano di forzare la saracinesca del negozio. I due, 24 e 33 anni, residenti a Monterotondo, il più grande già noto alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso. Dopo l'arresto sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del processo per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA