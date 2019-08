Shopping a via del Corso con la carta di credito rubata

Stavano pagando vestiti acquistati in un negozio in via del Corso con carte di credito rubate. Sono stati colti in flagrante da due carabinieri che avevano notato la coppia, un 33enne cubano con precedenti e una 31enne peruviana, che con fare sospetto passeggiavano in via del Corso. Sono stati arrestati con le accuse di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Le carte di credito sono state sequestrate e saranno eseguiti accertamenti per risalire ai proprietari, mentre gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa dell’udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA