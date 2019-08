Incendio sterpaglie minaccia villette a Cecchina, vigili del fuoco e protezione civile lo domano

Un incendio di sterpaglie ha minacciato ieri una serie di villette a Cecchina nel comune di Albano Laziale. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio in via Ingholterra nella localitá Poggio alimentandosi con rovi e vegetazione spontanea inaridite dalla calura estiva arrivando a pochi metri dalle abitazioni. Ad impedire che le fiamme arrivassero alle case sono stati i vigili del fuoco e i volontari di protezione civile del gruppo Comunale di Albano Laziale che prima lo hanno controllato e poi domato. Quello di ieri e il secondo vasto incendio sterpaglie in due giorni. Il giorno prima un altro rogo aveva divorato 10 ettari di vegetazione, anche in quel caso sterpaglie, tra la via Roncigliana e l'Ardeatina lambendo una ex discarica. © RIPRODUZIONE RISERVATA