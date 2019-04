Paura in zona Borgata Finocchio, alla periferia di Roma nella zona del Casilino. Un incendio, visibile da chilometri, si è sviluppato in un rimessaggio di camper in via del Corvio 117. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto di autobotte. Ad andare a fuoco alcuni camper che si trovavano nel deposito. Al momento non si registrano feriti.

Ultimo aggiornamento: 13:39

