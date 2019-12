Tiburtina, alla stazione con tre chili ​di marijuana: arrestati due nigeriani

Trasportavano tre chili di marijuana in un borsone. A fermarli i carabinieri che ieri durante un controllo alla stazione Tiburtina stavano facendo controlli. I militari hanno chiesto i documenti a due nigeriani che sono subito apparsi nervosi. Così, hanno deciso di perquisirli: aperto il borsone la scoperta. All'interno c'erano 3 kg di marijuana, celata in 3 involucri di cellophane e la somma di 100 euro in contanti. I due, di 20 e 25 anni, nullafacenti e con precedenti penali, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA