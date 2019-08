Roma, arrestati per droga un tunisino di 35 anni e la compagna romana di 60

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un cittadino tunisino di 35 anni, con precedenti, e la compagna, una donna romana di 60 anni, incensurata, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato l’uomo aggirarsi in atteggiamento sospetto, decidendo, quindi, di seguirne gli spostamenti. Nel corso del pedinamento, il 35enne sembrava fosse molto “legato” a ciò che trasportava in una shopping bag di una famosa casa di moda, particolare che ha indotto i carabinieri a fermarlo per verificare cosa vi fosse all’interno. Il controllo è scattato in via di Tor Pignattara: i militari hanno immediatamente avvertito un odore inconfondibile provenire dalla borsa e, una volta aperta, hanno trovato un sacco contenente più di 1,2 chili di marijuana. Nel frattempo, l’uomo è stato raggiunto dalla compagna, con la quale condivide un vicino appartamento, sempre nella zona di Tor Pignattara, dove i Carabinieri hanno fatto scattare una perquisizione. Nelle stanze dell’appartamento, i militari hanno sequestrato altri 870 grammi di marijuana, 12 tavolette da 50 grammi l’una di hashish, altri 10 grammi di “fumo” nelle tasche della donna, materiale vario per il confezionamento delle dosi e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita della coppia. La coppia “stupefacente” è stata trattenuta in caserma in attesa del rito direttissimo.