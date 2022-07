Dove fare un tampone Covid a Roma? Ecco in quali farmacie

Farmacie prese d'assalto, a Roma, per tamponi Covid. I dati della Federfarma capitolina confermano che c'è stato un vero e proprio boom in questa settimana. Soprattutto nel weekend, è stata registrata una vera impennata di richieste. Nel frattempo, la Regione Lazio per sviluppare la campagna vaccinale ha intenzione di aumentare le dosi di siero anti-Covid proprio nei presidi farmaceutici.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Sileri: in autunno «nessuna restrizione» L'INTERVISTA Omicron 5, Cauda (Gemelli): «La quarta dose evita la... IL VADEMECUM Quarta dose e vaccini aggiornati, cosa cambia? Si potranno fare... L'INTERVISTA Quarta dose, Locatelli: «L'estate non rallenti la... QUARTA DOSE Omicron 5, vaccini aggiornati da settembre e richiamo insieme ad... GOVERNO Omicron, Costa: «Estate senza restrizioni, situazione...

Dove sono le farmacie per i tamponi Covid a Roma?

Tutte le farmacie romane che effettuano questo servizio hanno o i gazebo in strada o accessi separati che permettono di fare il test in tutta sicurezza. La Regione Lazio ha realizzato una mappa, sempre aggiornata, con l'elenco delle farmacie che fanno i test. Qui si possono selezionare le strutture e identificarle sulla base della vicinanza a casa.

Omicron 5, in autunno «nessuna restrizione, vaccinarsi subito»: così il sottosegretario alla Salute

Omicron 5, Cauda (Gemelli): «La quarta dose evita la malattia grave, in attesa dei vaccini per più varianti»

«Non stiamo ai livelli di tamponi che abbiamo visto a Natale. Sono numeri gestibili, ci sono dei picchi che si concentrano soprattutto nel fine settimana - spiega Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma - Per i vaccini, invece, stiamo passando da Moderna a Pfizer. Continueremo a vaccinare con quest'ultimo. La Regione ci ha promesso più dosi per sostenere la campagna vaccinale degli over-60».

«Noi abbiamo avuto un aumento delle somministrazioni di vaccini di circa il 40%, prevalentemente sono quarte dosi». Lo ha detto all'Ansa l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.