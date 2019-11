© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna che minacciava il suicidio è stata salvata in via Magna Grecia, a San Giovanni, dagli equipaggi di due volanti. La donna era sul balcone di casa. Mentre parlava con i vigili del fuoco si è lasciata cadere. Alcuni poliziotti l'hanno riacciuffata mentre stava per precipitare. La donna, che soffre di turbe depressive, ha riportato alcune ferite sbattendo sulla ringhiera ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita.