Covid Lazio, il bollettino di oggi 7 ottobre: 300 nuovi casi (145 a Roma) e 2 morti

Giovedì 7 Ottobre 2021, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 16:51

Covid Lazio, il bollettino di oggi 7 ottobre 2021. Su 10.038 tamponi molecolari e 12.478 tamponi antigenici per un totale di 22.516 tamponi, si registrano 300 nuovi casi positivi (+55), 2 i decessi (-1), 362 i ricoverati (-5), 53 le terapie intensive (-3) e 120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,3%. I casi a Roma città sono a quota 145. Cala l'incidenza di 6 punti rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 34.65 su 100mila abitanti.

Asl Roma 1: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 96 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 40 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 92 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 33 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.Asl di Rieti: si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Campagna vaccinale: superate 8,3 milioni di somministrazioni. Oggi è stato raggiunto il 90% della popolazione adulta e oltre 83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

Terza dose: fino ad ora somministrate oltre 30 mila dosi complessive. Prenotazioni su:

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME

inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.

Terza dose: over 80 che hanno effettuato la seconda dose da almeno 180 giorni, possono prenotare la terza dose.

Terza dose: iniziata la somministrazione di vaccino Covid a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi.

Terza dose Covid e vaccino antinfluenzale: oggi somministrazioni a Rieti, ottima risposta da parte dei cittadini.

Vaccino antinfluenzale: partite le vaccinazioni. Vaccino gratuito per gli over 60, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, e i donatori di sangue. Contattare il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta per le prenotazioni.