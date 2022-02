Bollettino Lazio 17 febbraio: 6.375 contagi (a Roma 2.981), e 29 morti. D'Amato: «Anche i guariti facciano il richiamo vaccinale»

Il bollettino Covid di oggi: nel Lazio su 12.875 tamponi molecolari e 46.272 tamponi antigenici per un totale di 59.147 tamponi, si registrano 6.375 nuovi casi positivi (-156), sono 29 i decessi (+6), 1.784 i ricoverati (-60), 165 le terapie intensive (-1) e +17.057 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.981. Il valore Rt rimane sotto 1 e i guariti sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi. «Prosegue il trend in discesa dei casi che sono in diminuzione del 30% su base settimanale. Si ricorda l’importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione», ricorda l'assessore regionale Alessio D'Amato.

Dal 21 febbraio parte il tour vaccinale della Asl di Rieti con un camper itinerante nelle scuole.

Asl Roma 1: sono 1.183 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.008 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 790 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 244 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 567 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 867 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.716 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 601 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 594 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 221 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 300 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.