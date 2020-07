Bollettino Roma, altri 14 casi: 12 legati al Bangladesh

Coronavirus. Sono 19 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio e di questi 13 sono casi di importazione (12 del Bangladesh). Un nuovo decesso nelle ultime 24h. A Roma città sono 14 i nuovi casi. Si conferma perciò la forte incidenza dei casi di importazione. Tanto che la Regione Lazio ha pronta l’ordinanza per disporre i test e i tamponi in aeroporto per i voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e il controllo demandato alle Asl delle condizioni di isolamento dei passeggeri.

Anche ieri erano stati trovati sei cittadini del Bangladesh positivi al coronavirus, di questi tre erano appena tornati da Dacca e atterrati all’aeroporto di Fiumicino. Ormai è evidente che il sistema dei controlli alle frontiere non è efficace; le quarantene non vengono rispettate o, magari, sono controproducenti, perché l’immigrato da Dacca che torna a Roma si isola in una casa dove vivono anche altri connazionali, che così vengono contagiati. Bisogna controllare il flusso, tenendo conto che una parte consistente dell’incremento di nuovi casi nel Lazio è stato causato, in forma diretta o indiretta, da persone arrivate da Paesi extra europei in cui c’è ancora una intensa circolazione del virus.

Dei nuovi casi giornalieri si registrano 12 casi di nazionalità Bangladesh e di questi 9 hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca. Nella Asl Roma 1 dei sette casi odierni sono sei i casi riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli già attenzionati provenienti da Dacca. Di questi sei nuovi casi quattro vivono in un unico domicilio. Nella Asl Roma 2 si registrano 6 casi tutti di nazionalità Bangladesh e di questi tre hanno un link correlabile con i voli già attenzionati provenienti da Dacca e i restanti tre casi sono giunti al pronto soccorso dell’ospedale Pertini. Nella Asl Roma 5 si registra una caso di una bambina di 11 anni residente a Mentana e trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 un nuovo caso positivo di un uomo di 37 anni da accesso al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli e trasferito allo Spallanzani. Infine per quanto riguarda le province registriamo due casi nella Asl di Latina si tratta di un uomo colpito da infarto e individuato all’accesso del pronto soccorso e un secondo caso di una donna di nazionalità Indiana e di rientro dall’India che era in isolamento. E’ stata avviata l’indagine epidemiologia. Un terzo caso nella Asl di Viterbo e si tratta di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

