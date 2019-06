Roma, controlli antiborseggio nelle vie dello shopping: 6 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della Compagnia Centro hanno eseguito mirati controlli antiborseggio nel centro storico della Capitale, per contrastare il crescente fenomeno, in vista anche dell’aumento di turisti nel centro storico, con particolare attenzione nei luoghi di maggior affluenza come i siti archeologici, i monumenti e anche le vie dello shopping. In poche ore sono stati «pizzicati» 6 borseggiatori, nel pieno delle loro attività. I carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini polacchi, di 59 e 43 anni, sorpresi a derubare una turista, 60enne brasiliana, all’interno di una gelateria in via degli Orfani. I due hanno approfittato un momento di distrazione della donna e le hanno sfilato il portafoglio dalla borsa. Poco dopo, i militari della stazione Quirinale hanno arrestato un 39enne cubano, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati, e una 22enne peruviana, bloccati appena dopo aver rubato la borsa, contenente denaro, smartphone e documenti personali, ad una turista belga che stava cenando ai tavolini esterni di un ristorante in piazza Pasquino. In manette sono finiti anche un 29enne algerino, bloccato dai Carabinieri della Stazione Vittorio Veneto appena dopo aver rubato lo smartphone ad una turista americana, intenta a fotografare la Fontana di Trevi, e un 29enne romeno, arrestato dai carabinieri del Comando Piazza Venezia, «pizzicato» a rubare il telefono cellulare a un 65enne. Gli arrestati, tutti senza occupazione e con precedenti, sono stati portati nei vari comandi dell’Arma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono tutti accusati di furto aggravato.