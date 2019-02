Clochard aggredisce donne, quartiere terrorizzato: all'Appio chat dei residenti per monitorare lo straniero

Ultimo aggiornamento: 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme all’Appio per un uomo senza fissa dimora dai modi violenti che aggredisce le donne. Lo straniero è originario della Lettonia e vive di stenti in piazza Zama ed è molto spesso ubriaco. Anche il consumo di alcol lo rende pericoloso per l’incolumità dei passanti, soprattutto donne. Qualcuna è stata strattonata, spintonata dallo sbandato. L’allarme è scattato forte e chiaro in questi giorni dai cittadini che stanchi di essere a rischio aggressioni hanno formato delle chat per avvisarsi l’uno con l’altro. Gira anche una foto dello straniero. Una foto rubata da qualche residente: lui è biondo dal fisico massiccio. I carabinieri di zona conoscono bene il lettone. Pochi giorni fa sono intervenuti in tempo per evitare che l’uomo picchiasse una straniera. E’ stato denunciato per tentata violenza e per questo per il ”clochard” non si sono aperte le porte del carcere. In passato l’uomo ha dato problemi sempre per aggressioni a chi lo incrocia sulla strada. Sempre i carabinieri, tempo fa, lo fecero ricoverare in Psichiatria in quanto l’uomo aveva dato in escandescenze. Nonostante, quindi, lo sbandato rappresenti un pericolo, non ha sconfinato, per ora, il codice penale a tal punto da finire in carcere. Ma, intanto, i residenti hanno paura e si sono organizzati con le chat proprio per avvertirsi l’uno l’altro e potere rincasare senza troppi rischi.