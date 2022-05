Roma, aggredita in strada da un branco di cinghiali: la denuncia di una donna a Medaglie d'oro

Aggredita da un branco di cinghiali mentre si trovava in strada con il suo cane. E' successo a Roma, in via Anneo Lucano in zona Medaglia d'oro. A denunciarlo una donna di 44 anni che ha raccontato ai carabinieri che l'hanno soccorsa, di essere stata «caricata da almeno otto cinghiali».

La donna, ieri sera, ha fermato una pattuglia dei carabinieri sostenendo di essere stata aggredita dai cinghiali mentre, alle 23:30, stava passeggiando con il proprio cane. La 44enne ha raccontato che gli animali l'avrebbero caricata facendola cadere ma senza riportare ferite. Illeso anche il cane. I militari hanno provveduto ad effettuare una verifica nella zona, che tra l'altro, è di tipo residenziale, senza trovare tracce evidenti degli animali. Le indagini sono ancora in corso.