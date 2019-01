Roma, l'Ama: «L'area incendio Tmb Salario in sicurezza»

«Le operazioni di rimozione e avvio a trattamento dei rifiuti estratti e posizionati dai vigili del fuoco fuori dal Tmb Salario sono scattate già lo scorso 8 gennaio e si concluderanno entro la fine di questa settimana», spiega l'Ama. «Tutto ciò che era necessario per mettere in sicurezza l'area dell'impianto Tmb Salario dopo l'incendio dello scorso 11 dicembre è stato fatto e sempre prontamente comunicato al dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale - aggiunge l'azienda - Nel ribadire che l'impianto Tmb è fermo, si evidenzia che - nel perimetro dello stabilimento Salario - è costantemente valutato e controllato ogni tipo di rischio», aggiunge l'Ama.

«Subito dopo l'incendio l'azienda ha svolto, e sta tuttora svolgendo, azioni di presidio e controllo sulle strutture, per assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro ancora in uso (autofficina, uffici) e operazioni di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti confinanti. Tutto quanto è in capo alla società capitolina di pubblico servizio per mitigare gli impatti del grave incendio subìto è stato assicurato velocemente e nel più ampio rispetto delle leggi - si legge nella nota - Ama ha costantemente e preventivamente informato tutte le autorità di controllo competenti sulle fasi di evacuazione e le azioni post evacuazione. Tutti i rifiuti stoccati nel perimetro dell'impianto sono ubicati sopra aree pavimentate ed impermeabilizzate, con rete di raccolta reflui liquidi avviati a depurazione. Anche la rimozione delle altre frazioni di rifiuto (Fos, scarti, ecc.) presenti all'interno dell'impianto, sarà effettuata celermente appena saranno disponibili i risultati delle analisi specifiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA