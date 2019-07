Roma, allerta caldo: il piano del Campidoglio per i soggetti a rischio

Messo a punto dal Campidoglio il

per fronteggiare le ondate di calore estivo e per sostenere chi si trova in condizioni di maggior rischio e solitudine. Lo ha affermato in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. «Anzitutto abbiamo ampliato di 280 unità i posti complessivi per l'accoglienza diurna e notturna, che si sommano ai 1.075 ordinari.Abbiamo poi pensato a una serie di attività per gli anziani che andranno avanti fino al 15 settembre prossimo: momenti ricreativi, sport (ginnastica dolce e posturale, aquagym, nuoto, balli di gruppo, beach volley, bocce ecc.), seminari informativi su uso dei farmaci, stili di vita sani, alimentazione, e formazione su sostegno reciproco e misure antitruffa. Sono inoltre previsti anche incontri e attività per favorire la socializzazione», ha continuato la prima cittadina di Roma.«Oltre 60.000 accessi gratuiti saranno resi disponibili dall'amministrazione in collaborazione con gli impianti sportivi comunali, i circoli privati e le federazioni che hanno risposto alla richiesta di progetti specifici a favore della popolazione anziani: Fidal, Calciosociale, Coni, l'Associazione nazionale di cultura sportiva e tante altre che ringrazio per il prezioso contributo», ha aggiunto la sindaca. Tutte le informazioni nei 10.000 ventagli informativi predisposti dall'azienda speciale Farmacap e distribuiti anche nei centri anziani e nei Municipi.