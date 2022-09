Albano, all'ospedale Regina Apostolorum screening senologico gratuito

Screening senologico con percorso d'arte per le donne che si sono sottoposte agli esami radiografici e alle visite mediche per la prevenzione delle patologie al seno presso l'ospedale Regina Apostolorum. In collaborazione tra la direzione sanitaria della struttura e l'associazione al femminile Artelive 360 è stato organizzato un percorso con vari step dove si possono ammirare anche diverse opere d'arte di circa 20 artisti famosi e ascoltare anche della musica rilassante.

"Tutto questo è stato fatto - ha detto il direttore generale dell'ospedale Gabriele Coppa - per rendere più serena e accogliente la mattinata di screeening gratuito a cui si sono sottoposte molte donne dai 40 ai 49 anni in questi giorni. I partecipanti hanno apprezzato molto questa iniziativa, che sarà ripetuta anche nelle prossime settimane con altre giornate dedicate a specifiche patologie".