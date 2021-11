Albano, obbligo di mascherine all'aperto: da domani (29 novembre) scatta l'ordinanza

L'impennata di contagi con l'incubo della viariante Omicron, la mutazione del virus appena tracciata e proveniente dal Sudafrica. Dopo l'appello dell'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, di stringere le maglie dei controlli nei punti di ingresso alla Capitale, ora si blindano anche i comuni alle porte della città. Questa mattina il comune di Albano Laziale, comune alle porte della Capitale, ha pubblicato l'ordinanza con l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi all'aperto.

L'ordinanza

"Dal 29 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 sull’ intero territorio Comunale" si legge nel documento firmato dal primo cittadino Massimiliano Borelli a che annuncia: "E' obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto". Dall'obbligo sono esclusi i bambini sotto i sei anni, le persone con patologie incompatibili con l'uso della mascherina e si soggetti che svolgono attività sportive. Come si precisa nel documento: "Come ogni anno, a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività, sull’ intero territorio si avrà un afflusso notevole di persone, in arrivo anche da fuori città, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi e attirate dalla caratteristica vivacità della città nel periodo natalizio. la situazione epidemiologica tende tuttavia al peggioramento e rende necessario un controllo puntuale e rigoroso sulla sicurezza dei comportamenti che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere"La violazione delle disposizione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000euero. Lo stesso provvedimento è stato adottato a Fiumicino. Nel comune del litorale romano da oggi è obbligatoria la mascherina: "Visto il peggioramento della situazione pandemica, la presenza dell'aeroporto internazionale sul nostro territorio e la comparsa della nuova variante del Covid-19, tenuto conto dell'appello del presidente Zingaretti e sentiti il prefetto e l'assessore regionale alla Sanità D'Amato, il sindaco Esterino Montino ha firmato un'ordinanza che entrerà in vigore da domenica 28 novembre e resterà in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre, data di scadenza del DPCM che dichiara lo stato d'emergenza".