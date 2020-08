È stato sospeso il dipendente Atac che sabato scorso, nella stazione della linea metro B di Ponte Mammolo, davanti a un gabiotto ha colpito con un calcio un utente che era in forte stato d’alterazione. Tutta la vicenda è stata ripresa in un video diffuso sui social. La municipalizzata dei trasporti capitolini ha avviato subito una indagine interna e ieri ha spiegato in una nota: «In relazioni alle immagini diffuse su un video, nel quale si vede un operatore di stazione colpire un utente che stava cercando di introdursi nel box riservato al personale, Atac ha immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato». «Nelle more degli esiti delle attività ispettive avviate per l’accertamento dei fatti - proseguono - abbiamo già provveduto all’allontanamento provvisorio dalle attività lavorative del dipendente responsabile del gesto che, a prescindere dalla dinamica che verrà accertata, l’azienda giudica di assoluta gravità».

Roma, metro B: rissa per le mascherine, spray sui passeggeri

Roma, ubriaca aggredisce conducente di un bus: denunciata 20enne albanese

LE IMMAGINI Il video che riprende tutta la scena di sabato sera è finito per prima sul gruppo Welcome to favelas e poi rimbalzato su tutti i siti. L’Atac ha visionato i filmati delle telecamere della fermata della metro per cercare di chiarire al meglio la vicenda. Nelle immagini si vede il viaggiatore con dei pantaloncini neri barcollante che si avvicina al box della stazione in un’area vietata (soprattutto dopo l’entrata in vigore delle norme per contrastare la diffusione del coronavirus) e subito dopo danneggiare una delle porte di accesso ai disabili della stazione. Tenta di entrare nel gabbiotto, si sente litigare e poi qualcuno che con forte accento romano grida: «Esci fuori, esci fuori, ti sfondo...». Ci sono i fotogrammi relativi al calcio sferrato all’uomo. Tutta la scena è avvenuta davanti agli occhi dei viaggiatori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA