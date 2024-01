Yogi Krishnanath, morto il fondatore del tempio induista di Roma: chi era il Baba partito dal Piper e tornato dall'India

È morto Yogi Krishnanath, all'anagrafe Alessandro Pace, fondatore del tempio induista di Roma immerso nel verde di Casal Lumbroso. A riportare la notizia è Repubblica. Come aveva raccontato al podcast Rai «Almeno credo», il suo percorso interiore era partito dal Piper - la storia discoteca della Capitale - dove insegnava danza ai giovani.

Il viaggio

Aveva poi deciso di cambiare vita, lasciando la sua casa romana e partendo per l'India inseguendo la sua passione per la musica. E, dall'altra parte del mondo, ha scoperto di essere un Baba. Tornato dal questo lungo viaggio, ha deciso di fondare un tempio indu e condividere la sua filosofia. L’ultimo saluto proprio nella struttura di via Oreste Ranelletti alla presenza della moglie Gori Parvati Nath.