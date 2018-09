Velletri, cocaina e 41mila euro trovati in casa di uno spacciatore

Diverse dosi di cocaina e ben 40.770 euro in casa. È quanto trovato dagli agenti di Polizia del commissariato di Velletri all'interno dell'abitazione di A.G., 41enne italiano, successivamente arrestato. A far scattare la perquisizione un controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Velletri, dove l'uomo era stato trovato in possesso di 8 dosi di polvere bianca.



Con l'ausilio della unità cinofila della Questura di Roma, i poliziotti hanno proceduto al controllo in casa dell'uomo, dove hanno rinvenuto il resto della droga oltre al denaro contante. L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti .

Martedì 4 Settembre 2018



