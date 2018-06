Sabato a Genzano la musica di Stefano D'Orazio

Sabato 16 giugno, a Genzano, musica in Piazza Dante Alighieri con il concerto di Stefano D’Orazio. L’ex frontman dei Vernice torna a far vibrare i cuori salendo sul palco alle 21. L’appuntamento con il rock ritorna, quindi, nella città dell’infiorata con i grandi successi dell’artista, già al top delle classifiche negli anni novanta e i brani più belli della sua recente produzione, tratte dal cd “ Ci vediamo all’Inferno”. Tra le novità musicali del live anche “Scappare via” l’ultimo singolo prodotto dall’ex leader della band in collaborazione con Jessica Casula (voce rock vincitrice del Sanremo newtalent nel 2017), ospite sul palco per la serata. Nato su idea di Nico Battisti (chitarrista storico di Jessica Casula) e rivisitato poi da Stefano D’Orazio e Fabio Lisi, il singolo autoprodotto e arricchito dal video, realizzato da Valter Ceccomarini, con il montaggio è visibile sul canale YouTubeGuarda: https://www.youtube.com/watch?v=WIC8PGXgd2A ).Il 16 in scaletta oltre ai migliori successi (Su e Giù, Solo un Brivido, La ragazza dei Sogni) anche i brani composti dall’artista nel tempo e commercialmente meno conosciuti e cover dedicate ai più grandi nomi del panorama musicale italiano, per rendere omaggio alla canzone d’autore di casa nostra. Ad accompagnarlo, sul palco, Massimo Nardini alle tastiere, Mauro Conti al basso, Riccardo Rida chitarra, Nico Battisti chitarra, Fabrizio Reali alla batteria, Fabio Lisi chitarra. Info: Ingresso libero