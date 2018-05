Roma, sgomberato dormitorio a villa Pamphili

A Villa Doria Pamphilj blitz dei vigili per sgomberare l'area sotto il Ponte Artemisia Gentileschi Lomi. Nell'operazione sono impegnati gli agenti della Polizia Locale del XII Gruppo e personale dell' Ama che ha finora rimosso circa 5 metri cubi tra materassi e altri oggetti.

Il ponte Artemisia Gentileschi Lomi collega le due parti del parco di Villa Doria Pamphilj divise da via Leone XIII. L'area in questione era stata posta sotto sequestro il 14 dicembre 2017. I sigilli sono stati violati dagli occupanti che utilizzavano quello spazio come luogo di rifugio.

Sono infatti stati ritrovati circa 20 posti letti. L'intervento di oggi è stato effettuato su segnalazione del presidente del tavolo di coordinamento del parco di Villa Doria Pamphilj Marco Andrea Doria. Il tavolo, istituito lo scorso febbraio, ha infatti il compito di riunire le diverse esperienze e professionalità, interne ed esterne all'Amministrazione Capitolina, competenti nel controllo, nella gestione e nella manutenzione dell'intera area.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA