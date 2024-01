Scuola: Angelucci (Pd Roma), su dimensionamento scolastico Rocca faccia passo indietro

«È stata votata oggi in Aula a Roma la mozione sul dimensionamento scolastico per chiedere la sospensione del provvedimento adottato dalla Regione Lazio, che prevede l'accorpamento e la soppressione di alcuni istituti scolastici di Roma e provincia. Si tratta di una scelta sbagliata che non tiene in considerazione le specificità dei territori, con conseguenti disservizi e ripercussioni sull'attività educativa, oltre che gravi disagi per il personale scolastico e le famiglie romane» spiegano dal Pd.

«Chiediamo al presidente Rocca di fare un passo indietro rispetto a un atto che mette a rischio l'educazione e il futuro dei nostri ragazzi».

La scorsa settimana come sindaco della Citta metropolitana, Gualtieri ha già inviato una comunicazione ufficiale alla Regione Lazio per chiedere la sospensione di ogni iniziativa sul tema del dimensionamento scolastico. «È vergognoso - sottolineano i dem - pensare di fare spending review sull'istruzione, a scapito di giovani, famiglie e insegnanti.