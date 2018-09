Grottaferrata, ruba le offerte in chiesa ma viene arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 23enne della provincia di Latina, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato. Ieri sera, transitando nei pressi della chiesa “Sacro Cuore” di Grottaferrata, i militari hanno notato il giovane allontanarsi furtivamente e lo hanno fermato per un controllo. In suo possesso, hanno rinvenuto un bussolotto blindato, adibito alla custodia delle offerte della chiesa, un calice sacro e un arnese in ferro utilizzato, probabilmente, per asportare la refurtiva che era custodita nella navata e sull’altare. Quanto appena rubato è stato recuperato e riconsegnato al parroco.

L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Sabato 1 Settembre 2018



